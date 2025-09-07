İsmet Badem Anısına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

TÜRK basketbolunun simge isimlerinden İsmet Badem anısına, vefat yıl dönümü olan 6 Eylül'de Gloria Sports Arena'da iki özel karşılaşma gerçekleşti. Organizasyonda Trabzonspor – Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş Gain – Esenler Erokspor basketbol takımları parkeye çıktı.

Yaklaşık 10 yıldır Smart Casual Event iş birliğiyle Gloria Sports Arena'da düzenlenen basketbol turnuvaları, bu yıl İsmet Badem'in hatırasına adanan özel maçlarla devam etti. Bu anlamlı etkinlik, Türk basketboluna gönül vermiş efsanenin adını yaşatmayı amaçlıyor.

06 Eylül 2025 Cumartesi oynanan maçlar öncesinde İsmet Badem Ailesi katılan takımlara ve organizasyonu sağlayan firmalara birer şilt takdim etti.