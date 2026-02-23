Haberler

İsmail Yüksek'ten tepki: İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik

İsmail Yüksek'ten tepki: İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu. Yüksek, son 10 dakikada yaşadıkları iki farklı duyguyu üzücü bulduğunu ve bu durumun takıma yakışmadığını belirtti. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yediklerini ve 4 puan bıraktıklarını ifade eden Yüksek, taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

  • Fenerbahçe, son iki maçta 10 kişi kalan takımlardan gol yedi.
  • Fenerbahçe, son iki maçta 10 kişi kalan takımlardan 4 puan kaybetti.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde 1-1 eşitlikle sona eren Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''İKİ MAÇTA DA 10 KİŞİ KALAN TAKIMDAN GOL YEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Yüksek, yedikleri gole tepki göstererek, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

''DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKACAĞIZ''

Sözlerine devam eden İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMaydanoz:

Utanç gecesi.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Tek eğlence Fenerbahçe diyerek gönlümüzü alan Mert hakan Abin bu hafta ne talimat verdi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Vu takımdan bir halt olmaz. Sahaya sürdüğü takı lar son 4 maçtır hatalı. Herkes görüyor işte. Gözümüz de çok büyüttük. Çok.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaydanoz:

Sizin derdiniz şampiyonluk falan değil,para para daha çok para,yazık bu taraftarlara.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Mac 0-0 bitse bu kadar zevk vermezdi, teşekkürler fener

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
Eylem Tok ve Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Aylarca konuşulan olayda istenen cezalar belli oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz