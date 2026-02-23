İsmail Yüksek'ten tepki: İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde 1-1 eşitlikle sona eren Kasımpaşa mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''İKİ MAÇTA DA 10 KİŞİ KALAN TAKIMDAN GOL YEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Yüksek, yedikleri gole tepki göstererek, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik, 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı." dedi.

''DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKACAĞIZ''

Sözlerine devam eden İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi." ifadelerini kullandı.