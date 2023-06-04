İsmail Yüksek'ten derbi öncesi savaş çıkartacak sözler: Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler

Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray derbisinden önce çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İsmail, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili "Lig şaibeli, şampiyonluğu hak etmediler" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuştu.

"LİG ŞAİBELERLE DOLU"

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle doluydu. Bu şampiyonluğun hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"HEDEFİMİZ KUPA"

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen İsmail, "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.