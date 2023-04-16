İsmail Yüksek, olay pozisyonla ilgili hakemle arasında geçen diyaloğu canlı yayında anlattı

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir sarı kart gören futbolcu, devre arasında hakemin kendisinden özür dilediğini söyledi. Yüksek yaptığı açıklamada, "Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda, yardımcının kendisine söylediğini söyledi. 'İsmail kusura bakma, görmedim ben' dedi. Ben de teşekkür ettim, 'olur böyle şeyler hocam' dedim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart çok konuşulmuştu. Milli futbolcu, devre arasında pozisyonla ilgili hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı.

"'İSMAİL KUSURA BAKMA GÖRMEDİM' DEDİ"

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Devre arasında koridorda hakemle konuştuğumuzda, yardımcının kendisine söylediğini söyledi. 'İsmail kusura bakma, görmedim ben' dedi. Ben de teşekkür ettim, 'olur böyle şeyler hocam' dedim. Beni biraz motive etti. Olur böyle hatalar. Hakemler de insan. Kırgın veya kızgın değilim. Biraz daha dikkatli olsalar iyi olur." ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maça ilişkin de konuşan Yüksek, "Çok zor bir maçtı. Kader maçlarından biriydi. Son dakikaya kadar mücadele ettik ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Ankaragücü kalecisi de iyi bir maç çıkardı. Maç maç bakmamız lazım. Bunu unutup Başakşehir maçına odaklanacağız. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi son ana kadar desteklediler." dedi.

İsmail Yüksek'in sarı kart gördüğü pozisyon (Görüntü: beIN Sports)