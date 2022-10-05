Fenerbahçe-AEK Larnaca maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmayı kazanmaları halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, riskli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak bunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Sahip oldukları değeri bildiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Yarınki maçı kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacağız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Larnaca, Kiev'i yendi ve gruptan çıkma yarışında kendilerinin olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek istiyoruz. Taraftarın yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Rakibimizin uluslararası kaliteli oyuncuları var. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu aktaran Jesus, "Rakiplerimiz net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe için avantajlı bir durum. Lig maçı, Avrupa maçı olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösteririz. Oyuncularımdan maksimum mücadele isterim. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. 90 dakika baskı yapan bir oyun istiyoruz. Bu, fiziksel ve taktiksel anlamda iyi olmamızı gerektiriyor." şeklinde görüş belirtti.

Deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getiren 68 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum normal. Her takım deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabilir. Fenerbahçe için geçerli bir durum değil. Manchester City, Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmak zor oluyor. Bu, futbolun gerçeği. Ligde en çok gol atan takımız, bu da ofansif kalitemizi gösteriyor. İsmail'in Avrupa'da daha fazla oynaması özel bir durum değil. Yapmış olduğumuz rotasyonun sonucu. Kendisine Avrupa maçları daha çok denk geldi. Yarın da böyle olacak, kendisi oynayacak."

İsmail Yüksek: "Yolun başında olduğumun farkındayım"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, yolun başında olduğunu ve gelişimi için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarına ve Avrupa arenasında Türkiye'yi temsil etmenin önemine değinen 23 yaşındaki futbolcu, "İlk 2 maçta iyi bir görüntü sergiledik. Yarın da bunu devam ettirerek galibiyet almak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Çok çalışıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım, iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yolun başında olduğumun farkındayım, gelişime açık olduğumu biliyor ve buna mesai harcıyorum. Futbolda her zaman çok güçlü olmalısınız. Umarım sezonun finalini iyi yaparız." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir rekabet ortamının bulunduğunu anlatan İsmail, şunları kaydetti:

"Bu durum hocamızın başarısı, iyi uyum yakaladık. Birliktelik sağladık, hangi yolda olduğumuzu ve hangi yola gittiğimizi biliyoruz. Hocamız ve ekibimiz çok tecrübeli, biz de çok şanslıyız. Bana dokunuşları fazla oldu. İlk defa bu mevkide oynuyorum. Oyun anlamında ve topsuz alanda inanılmaz katkı sağlıyor. Kendisinin tecrübesini biliyorum. Onun bana verdiği görevleri en iyi şekilde yaparak kendimi geliştirmek istiyorum. Pes etmeyen bir oyuncuyum. Rekabet hocamızın başarısı. İçeride çok iyi bir arkadaşlık ortamı var."