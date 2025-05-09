İsmail Yüksek, Başakşehir Maçında Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan İsmail Yüksek, 79. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. İsmail, bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep FK, ikinci yarıda Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından bugün de 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

26 yaşındaki futbolcu bugün ilk golün de hazırlayıcısı oldu.

İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İsmail, Başakşehir karşısında 85. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL