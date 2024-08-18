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İsmail Yüksek, Ali Koç'a yapılan saldırıya isyan etti: Nedir bu düşmanlık!

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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından başkan Ali Koç'a yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin saha dışında kaosa sürüklenmeye çalıştığına vurgu yapan Yüksek, "Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 2-2 biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a yapılan saldırıya da sert tepki gösterdi.

"NEDİR BU DÜŞMANLIK!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında konuşan İsmail Yüksek, "Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor" dedi.

"SAHA DIŞINDA KAOASO SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Takımın saha dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen İsmail, "Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

Fanatik fenerliyim ama dusununce ve objektif bakinca sampiyonluk sike hakemi gec bu dediklerinde sonuna kadar hakliama insanlarin da bazen hatta genelde ali koc dusmanligi var ama neden ali koc tan dolayi FB biz de istemiyoz adami adam geliyor kabak bize patliyor

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