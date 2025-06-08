İsmail Yüksek: 2026 Hedefimiz İçin Doğru Yoldayız

- İsmail Yüksek : "2026 hedefimiz için doğru yoldayız"

CONNECTICUT - Milli oyuncu İsmail Yüksek, ABD maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk dakikalarda hata yaptık ama sonra iyi toparlandık. 2026 hedefi için bu tür maçlar çok önemli. 2026 hedefimiz için doğru yoldayız" dedi.

ABD ile oynanan özel karşılaşmada A Milli Takım forması giyen İsmail Yüksek, 2-1'lik galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye'yi kutlayarak sözlerine başlayan Yüksek, maçtaki ilk dakikalardaki hatalara ve sonrasındaki toparlanma sürecine dikkat çekti. Karşılaşmanın başında yapılan hataların kendilerine gol olarak döndüğünü belirten Yüksek, "Yaptığımız ön alan baskıları biraz hatalıydı. İlk dakikada gol yememiz de bunun sonucuydu. Ama daha sonra biraz daha ölçüp biçtik, rakibi tanıdık ve baskılarımızı daha organize hale getirince golü bulduk. Tüm takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Meksika maçı daha zorlu olacak"

ABD maçını geride bırakıp Meksika karşılaşmasına odaklandıklarını vurgulayan Yüksek, bu tür karşılaşmaların 2026 Dünya Kupası yolculuğu için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "Bu maçı artık geride bıraktık. Meksika maçı çok daha önemli ve daha zor olacak. Bu yüzden bu maçtan çıkardığımız hataları azaltmalı, daha iyi hazırlanmalıyız. 2026 hedefimiz doğrultusunda bu maçlar bizim için büyük bir fırsat" açıklamasında bulundu.

"2026'da burada olmak istiyoruz"

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ve diğer oyuncuların sıkça vurguladığı 2026 Dünya Kupası hedefi hakkında da konuşan Yüksek, şunları söyledi:

"Montella da oyuncu arkadaşlarım da hep aynı hedefi konuşuyor: 2026'da burada olmak. İnşallah biz de bunun bir parçası oluruz. İlk maçı gayet iyi atlattık. Şimdi Meksika maçına odaklanıp, bu yolda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

"Taraftarlarımız yağmurda son dakikaya kadar yanımızdaydı"

Açıklamasının sonunda tribünlerde kendilerini destekleyen Türk taraftarlara özel teşekkürlerini ileten Yüksek, "Buraya gelen taraftarlarımızı görmek bizi çok mutlu etti. Yağmura rağmen son dakikaya kadar bizi desteklediler. Umarım onlara güzel bir maç izletebilmiş, gururlandırabilmişizdir. Onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.