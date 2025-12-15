İsmail Okumuş FK, lideri mağlup etti
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden İsmail Okumuş FK, ligin 13. haftasında lider Büyük Toramanspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK; ligin 13. haftasında lider Büyük Toramanspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ömer Keleş, Elif Toktay, Yağmur Yolcu
İsmail Okumuş FK: Enes Karadeniz, Duğhan Orhan Taştan, Alaattin Sayın, Furkan Karakaya (Yasin Akgün dk. 64), Hüseyin Saltık (Vedat Erminin dk. 89), Seyhan Gazi Demir, Enes Melih Mert, Muhammed Emin Deniz, Şerafettin Sevim, Kadir Aktaş, Rıdvan Dökmeci
Büyük Toramanspor: Abidin Eymen Yağmur (Osman Gündoğdu dk. 46), Bahri Gören, Mustafa Aydın, Serhat Pakır, Erdal Kartal, Ahmet Korkmaz, Mükremin Bayram, Kerem Yıldırım, Ali Bayram (Mustafa Boztoprak dk. 90), Alperen Keklik, Muhammed Özçifçi (İlkay Karakoç dk. 46)
Goller: Şerafettin Sevim (dk. 27, dk. 32, dk. 44), Hüseyin Saltık (dk. 81) (İsmail Okumuş FK), Erdal Kartal (dk. 63), Mustafa Aydın (dk. 68) (Büyük Toramanspor)
Kırmızı kartlar: Muhammed Emin Deniz (dk. 67) (İsmail Okumuş FK), Mustafa Aydın (dk. 81) (Büyük Toramanspor) - KAYSERİ