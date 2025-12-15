İsmail Okumuş FK, lideri mağlup etti

Haberler

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden İsmail Okumuş FK, ligin 13. haftasında lider Büyük Toramanspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ömer Keleş, Elif Toktay, Yağmur Yolcu

İsmail Okumuş FK: Enes Karadeniz, Duğhan Orhan Taştan, Alaattin Sayın, Furkan Karakaya (Yasin Akgün dk. 64), Hüseyin Saltık (Vedat Erminin dk. 89), Seyhan Gazi Demir, Enes Melih Mert, Muhammed Emin Deniz, Şerafettin Sevim, Kadir Aktaş, Rıdvan Dökmeci

Büyük Toramanspor: Abidin Eymen Yağmur (Osman Gündoğdu dk. 46), Bahri Gören, Mustafa Aydın, Serhat Pakır, Erdal Kartal, Ahmet Korkmaz, Mükremin Bayram, Kerem Yıldırım, Ali Bayram (Mustafa Boztoprak dk. 90), Alperen Keklik, Muhammed Özçifçi (İlkay Karakoç dk. 46)

Goller: Şerafettin Sevim (dk. 27, dk. 32, dk. 44), Hüseyin Saltık (dk. 81) (İsmail Okumuş FK), Erdal Kartal (dk. 63), Mustafa Aydın (dk. 68) (Büyük Toramanspor)

Kırmızı kartlar: Muhammed Emin Deniz (dk. 67) (İsmail Okumuş FK), Mustafa Aydın (dk. 81) (Büyük Toramanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
