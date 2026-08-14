İsmail Nezir'den Avrupa'da Bronz Madalya
Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu.
Birmingham kentindeki organizasyonun finalinde piste çıkan İsmail Nezir, 48.26'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli atlet, yarı finalde 48.16'lık derecesiyle sezonun en iyi performansını sergileyerek finale yükselmişti.
Kaynak: AA