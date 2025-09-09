İsmail Kartal suskunluğunu bozuyor

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu kararın ardından ismi Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

"ASILSIZ HABERLER VAR"

İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara yanıt vererek, "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur." dedi.

"CEVAP HAKKIMI SAKLI TUTTUM"

Seçim sürecinden sonra gerekli açıklamaları yapacağını söyleyen İsmail Kartal, "Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." sözlerini sarf etti.

İşte İsmail Kartal'ın o paylaşımı;