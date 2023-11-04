"Bahanelere sığınmam" diyen İsmail Kartal Trabzonspor maçından tek beklentisini söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını ve 3 puan almak istediklerini belirtti. Sakat ve cezalı oyunculara sığınmayacağını ifade eden Kartal, "Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Maç hakkında konuşan Kartal, "Biz her maça iyi hazırlandığımız gibi bu maça da 6 gün içerisinde çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yüksek tempolu ve güzel olur. Bu tip maçların ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma anlattım, oyuncularım da bilincindeler. 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAHANELERE SIĞINMAM"

Sakatlıklara da değinen başarılı çalıştırıcı, "Ben sezon başı da söylemiştim. Çok fazla sakat, cezalı oyuncuya sığınan biri değilim. Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum" dedi.