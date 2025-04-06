İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'te salgın var

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibi Persepolis, ligin 25. haftasında konuk ettiği Esteghlal Khuzestan ile 0-0 berabere kaldı. Kartal, karşılaşmanın ardından takım içindeki büyük sıkıntıyı dile getirdi.

"25 PERSONEL, 12-13 FUTBOLCU HASTALANDI"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "Maç hakkında fazla konuşamam çünkü son 12 günde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevresine yayılmış durumda. Bu duruma rağmen futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Geçen haftadan beri hastalıklarla boğuştuklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çocukların maça gitmeleri için gece gündüz çalışan doktorlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çocukları ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.

"HER İDMANDA 2-3 KİŞİNİN HASTA OLDUĞUNU ÖĞRENİYORUZ"

Kartal, "Her gün idmanda 2-3 kişinin hasta olduğunu öğreniyoruz ve onları evlerine gönderiyoruz. Bu sabah kalktığımızda da 2-3 kişiyi evlerine gönderdik, iki üç kişinin oynamasına izin vermedik. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalıştık. Hem şut attık, hem paslaştık, ama bir türlü gol atamadık" diye konuştu.

"FUTBOLCULARDAN DAHA FAZLASINI BEKLEYEMEZDİK"

Persepolis teknik direktörü, "Bu durumundaki bir takımda futbolculardan daha fazlasını bekleyemezdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Orta sahada bir şeyler olmuş, rakip hoca özür dilemiş, ben de bunu kabul ediyorum. Futbolda bunlar olur" açıklamasını yaptı.

KENDİSİ DE HASTA, SORU ALMADI

İsmail Kartal, maç hakkındaki açıklamalarının ardından rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısını terk etti ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Kartal basın toplantısının bitiminde ayağa kalktıktan sonra"Hepimiz hastayız, ben de size olan saygımdan dolayı toplantıya geldim. Keşke sağlıklı olsaydım da sorulara cevap verebilseydim. İyisiyle kötüsüyle maçı kazanabilirdik. Ben her zaman rakip takımın hocasını tebrik ederim. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki maçta iyi bir performans sergileriz, sonra burada konuşuruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun müsabakaya ilk 11'de başlarken 74. dakikada yerini Issa Alkasir'e bıraktı. Öte yandan alınan bu sonucun ardından Kartal'ın takımının ligdeki şampiyonluk umutları bitime 5 hafta kala bir hayli azaldı. Puanını 48'e yükselten ve 3. sırada yer alan Persepolis, bir maç eksiği bulunan lider Tractor'un 6 puan gerisinde bulunuyor.