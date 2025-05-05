İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriyle anlaştı
İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve yakın zamanda Süper Lig'de oynayan Thievy Bifouma ile anlaşma sağladı.
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran İran Premier Lig ekibi Persepolis, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.
4 TRANSFER SEZON BİTMEDEN TAMAMLANDI
İran basınından Tasnim'in haberine göre; Persepolis, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirerek 4 transferi şimdiden başarıyla sonuçlandırdı.
HADERGJONAJ İLE ANLAŞILDI
Persepolis yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Corendon Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj'ın sezonun bitimiyle birlikte Persepolis'e imza atacağı belirtildi
BİR DİĞER SÜRPRİZ BIFOUMA
Persepolis'in Hadergjonaj'ın ardından İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı. Deneyimli golcü Bifouma daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor formalarını da giyerek performansıyla dikkat çekti.
İRANLI OYUNCULARLA DA ANLAŞMA TAMAM
Son olarak Persepolis'in Aluminium Arak forması giyen Mohammad Amin Kazemian'ın transferini resmen tamamladığı Shams Azar'ın 21 yaşındaki genç santrforu Mojtaba Fakhrian ile de anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.