Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriyle anlaştı

İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriyle anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve yakın zamanda Süper Lig'de oynayan Thievy Bifouma ile anlaşma sağladı.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran İran Premier Lig ekibi Persepolis, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.

4 TRANSFER SEZON BİTMEDEN TAMAMLANDI

İran basınından Tasnim'in haberine göre; Persepolis, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirerek 4 transferi şimdiden başarıyla sonuçlandırdı.

HADERGJONAJ İLE ANLAŞILDI

Persepolis yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Corendon Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj'ın sezonun bitimiyle birlikte Persepolis'e imza atacağı belirtildi

BİR DİĞER SÜRPRİZ BIFOUMA

Persepolis'in Hadergjonaj'ın ardından İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı. Deneyimli golcü Bifouma daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor formalarını da giyerek performansıyla dikkat çekti.

İRANLI OYUNCULARLA DA ANLAŞMA TAMAM

Son olarak Persepolis'in Aluminium Arak forması giyen Mohammad Amin Kazemian'ın transferini resmen tamamladığı Shams Azar'ın 21 yaşındaki genç santrforu Mojtaba Fakhrian ile de anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ne habermiş be yer yerinden oynadı. Bırakın böyle boş haberleri kendinizden soğutmayın milleti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.