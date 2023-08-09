İsmail Kartal'ın basın toplantısına damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Maribor maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'ın Tete transferi sorulması sonrası sürekli masanın üzerine bakarak konuşması olay oldu. Sosyal medyada Kartal'a soruya cevabı daha önce hazırlanmış bir kağıttan okuduğu yorumları yapıldı.

Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın, Galatasaray'ın Tete ile anlaşmasıyla ilgili gelen soruya yanıt verirken sık sık masaya bakması tartışmaları beraberinde getirdi. Kartal'ın soruya cevabı daha önce hazırladığı ve önündeki kağıttan okuduğu yorumları yapıldı.

"LİSTEMİZDE YOKTU"

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Tete transferinin hukuki, finansal ve teknik değerlendirme sonucu uygun bulunmadığı belirtilmişti. Basın toplantısında Galatasaray'ın Tete ile anlaşması sorulunca ise İsmail Kartal, "Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

CEVAPLARI KAĞITTAN OKUDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsmail Kartal'ın bu soruya cevap verirken sürekli masanın üzerine bakarak konuşması büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada Kartal'ın daha önce hazırlanmış bir kağıttan cevabı okuduğu yorumları yapıldı.