İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı

Fenerbahçe'de yeniden göreve başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başındaki dördüncü döneminin ilk antrenmanına çıktı. Takımın çalışmalarını yöneten tecrübeli teknik adamın antrenmandaki kıyafet tercihi dikkat çekti.

SICAK HAVADA KAPALI EŞOFMAN GİYDİ

İsmail Kartal'ın sıcak havaya rağmen alt üst kapalı eşofman takımı giymesi gözlerden kaçmadı. Kartal'ın bu hali, antrenmanı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar arasında konuşuldu.

TARAFTARLARDAN EŞOFMAN YORUMU

Sıcak havadaki tercihi gören Fenerbahçeli taraftarlar, "Bu adam bu sıcakta bunu nasıl giyiyor" şeklinde yorumlar yaptı. İsmail Kartal'ın ilk antrenmandaki görüntüsü, yeni dönem öncesi dikkat çeken detaylardan biri oldu.