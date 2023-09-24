İsmail Kartal: Hakem Konusunda Konuşmak İstemiyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Maçın kolay olmayacağını bildiklerini ve tüm planlarının tuttuğunu belirten Kartal, galibiyet serisinin 12'ye çıktığını ancak bunlara bakmadıklarını ifade etti. Kartal, hakem konusunda konuşmak istemediğini, bazı kararların nasıl verildiğini anlamadığını ve bu konuda yönetimin bir açıklama yapacağını düşündüğünü söyledi.

İsmail Kartal : "Hakem konuşmak istemiyorum!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Kartal, "Maçtan önce söylediğim gibi, rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İsmail Kartal, galibiyet serisinin 12 maça çıkmasına yönelik gelen sorunun ardından, "Galibiyet 12'ye, 15'e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, "Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor... Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum" dedi.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Alanyaspor'un bu sezon önemli ve iyi transferler yapan güçlü bir takım olduğunu ifade etti.

Baştan sona oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Kartal, "İlk yarının son dakikasında İrfan'ın attığı gol ve öncesinde gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Özellikle ikinci yarıda da bunlar vardı. Biraz daha iyi şut atabilsek, final paslarını iyi kullanabilsek, 1-0 değil, 2-0 veya 3-0 kazanabilirdik." diye konuştu.

Kartal, rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini, tüm istatistiklerde üstün olduklarını kaydetti.

Hakemle ilgili serzenişinin nedenine yönelik soru üzerine ise Kartal, şunları söyledi:

"Ben çalıştığım kulüplerde hemen hemen hiç hakem hakkında konuşmadım. Ancak bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre... Benim takımımın, oyuncularımın vermiş olduğu mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı, inançlı insanlarız. Onun için biraz da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsınlar. Bize göre, ona göre değil. Hakemler herkese aynı olsun. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır."