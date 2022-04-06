İsmail Kartal futbolcuları kıskandırdı: Arda, senin gibi orta açıyorum değil mi?

Pazar günü Galatasaray'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de derbi heyecanı yaşanıyor. İsmail Kartal'la yükselişe geçen Sarı-Lacivertliler'de motivasyon oldukça üst seviyede.

KARTAL ÖZEL ÇALIŞTIRIYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal, orta-gol çalışmasını bizzat yaptırdı. Taraftarlar, 60 yaşındaki Kartal'ın klasından bir şey yitirmediğini yazdı.

"SENİN GİBİ AÇIYORUM ARDA"

Arda Güler'e attığı golden sonra, "Arda, aynı senin gibi orta açıyorum değil mi?" diye takılan Kartal'ın iletişimi taraftarları mest etti. Taraftarlar paylaşımın altına eğlenceli yorumlar bıraktı.

O yorumlardan bazıları: