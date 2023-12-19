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İsmail Kartal Edin Dzeko kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu

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Süper Lig lideri Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan yıdız futbolcu Edin Dzeko kafileye dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kaysersipor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.

DZEKO DAHİL 5 YILDIZ KAFİLEDE YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Ryan Kent ve Edin Dzeko kafilede yer almadı.

İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu;

İsmail Kartal Edin Dzeko kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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