İsmail Kartal Edin Dzeko kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Süper Lig lideri Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan yıdız futbolcu Edin Dzeko kafileye dahil edilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kaysersipor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.
DZEKO DAHİL 5 YILDIZ KAFİLEDE YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Ryan Kent ve Edin Dzeko kafilede yer almadı.
İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu;