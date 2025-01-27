İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket

Persepolis'in yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Tractor maçını tribünden takip etti. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında tribünler deneyimli çalıştırıcıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İLK MAÇINDA GALİP GELDİ

İsmail Kartal'ın öğrencileri müsabakayı 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.

STADA GİRER GİRMEZ NAMAZ KILDI

Bu karşılaşma için stadyuma giden tecrübeli teknik adam, maç öncesi mescide giderek namaz kıldı. Orada bulunan bir kişi o anları videoya aldı. İsmail Kartal'ın namaz kılarken çekilen videosu sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.