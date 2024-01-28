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İsmail Kartal Ankaragücü maçı sonrası transfer yapacakları mevkiyi söyledi: Yerli bir forvet alacağız

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, istediği transfere değindi. Kartal, "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından mücadele ve takıma yapılacak yeni taransferler hakkında açıklamalarda bulundu.

ÜSTÜN OLAN BİZDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık. Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İsmail Kartal Ankaragücü maçı sonrası transfer yapacakları mevkiyi söyledi: Yerli bir forvet alacağız

"YERLİ FORVET ALACAĞIZ"

Yapılacak transferler hakkında da konuşan deneyimli antrenör, "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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