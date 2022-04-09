İsmail Kartal, 'Aman derbide olmasın' diyerek futbolcuları uyardı: Galatasaray'a bu kozu vermeyin

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de tıklım tıklım tribünlerin önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek yarın. Sezonu kupasız kapatan ve ikinciliği hedef yapan Fenerbahçe'de futbolcular bu maçı çok önemsiyor.

"TRABZONSPOR MAÇI GİBİ OLMASIN"

İsmail Kartal, derbide ilk dakikalarda futbolcularına sakin olmasını tembih etti. Erken görülecek kartlar, Fenerbahçe'nin başını hayli ağrıttı. Trabzonspor maçında ilk bölümde atılan İrfan Can'dan sonra Sarı-Lacivertliler geriye düşmüştü. Kartal, Galatasaray'ın savunma anlamında sıkıntı çıkarabilecek bir takım olduğunu oyuncularına söyledi.

"İSTEDİKLERİNİ VERMEYELİM"

Kartal'ın taktik toplantısında, "Galatasaray büyük maçları iyi oynuyor. Barcelona maçları ve Beşiktaş derbisini hatırlayın. İlk golü yersek iyi olmaz. İstediklerini vermiş oluruz. Teknik ekip olarak biz her ihtimali hesapladık. Kalabalık çıktığımız zaman orta yapmaktan çekinin. Hızlı beklerimiz ileri çıktığında boşlukları takım halinde bölüşeceğiz. En uçtaki arkadaşımız baskı yaparken, rakibin top kayıplarına odaklanacağız. Ama ilk bölümü sakin atlatmak çok mühim. Bu maçı kazanacağımıza herkes yürekten inanıyor. Her şeyi siz belirleyeceksiniz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.