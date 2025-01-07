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İsmail Kartal Fatih Terim'e rakip oluyor

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Fatih Terim'in başına geçtiği Al Shabab'ın ardından bir başka Suudi Arabistan kulübü, Al-Taawon, Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a teklifte bulundu. Süper Lig'den de teklifler alan İsmail Kartal'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

İsmail Kartal Fatih Terim'e rakip oluyor

İsmail Kartal Fatih Terim'e rakip oluyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

İsmail hoca sakın gideyim deme elimizdr bir tek sen varsın yabancı hocayla olmuyor bu işler

Yorum Beğen18
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