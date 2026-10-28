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Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak için Senegal milli takımına veda etti

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Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için milli formaya veda ettiğini duyurdu. 27 yaşındaki sol bek, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev almıştı.

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak adına milli formaya veda ettiğini duyurdu.

Jakobs, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim ve buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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