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İsmail Hacı Bekar, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Şubat ayında düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım seçmelerinde 'Gençler' kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan İsmail Hacı Bekar, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Şubat ayında düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım seçmelerinde 'Gençler' kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takımı temsil etmeye hak kazanan İsmail Hacı Bekar, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, üçüncü oldu.

Sakaryalı sporcu İsmail Hacı Bekar, Şubat ayında düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Milli takım seçmelerinde 'Gençler' kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takımı temsil etmeye hak kazandı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Bekar, Slovakya'nın Bratislava şehrinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Daha öncesinde de çok sayıda uluslararası dereceye sahip olan İsmail Hacı Bekar, bu kez Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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