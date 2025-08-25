İsmail Efe Durmuş, İzmir'de Türkiye Şampiyonu Oldu

İzmir'de düzenlenen atletizm şampiyonasında başarılı performans ortaya koyan Aydınlı genç sporcu İsmail Efe Durmuş, dekatlon branşında elde ettiği dereceyle Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Çoklu Branşlar Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyük Erkekler Dekatlon kategorisinde 9 ilden 12 sporcunun katıldığı şampiyonaya katılan İsmail Efe Durmuş, Aydın'ı temsil etti. İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Aydın'ı temsil eden başarılı sporcu Durmuş, U-23 yaş kategorisi Dekatlon branşında elde ettiği derece ile Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Şampiyonada sergilediği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Durmuş, bu başarısıyla hem ilimizin hem de ülkemizin atletizm alanındaki gücüne katkı sağladı. Yoğun antrenman süreci ve disiplinli çalışmasının karşılığını bu önemli dereceyle taçlandıran sporcumuz, gelecek için büyük umut verdi. Sporcumuzun elde ettiği bu büyük başarı bizleri gururlandırmıştır. İsmail Efe'nin disiplinli çalışması ve azmiyle bu noktaya gelmesi, gençlerimiz için ilham vericidir. Kendisine ve antrenörlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN