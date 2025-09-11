Haberler

Ismael Kamagate: Beşiktaş'a Geldiğim İçin Mutluyum

Beşiktaş GAİN'in yeni transferi Fransız pivot Ismael Kamagate, büyük bir kulübe katıldığı için mutluluğunu dile getirirken, gelecekteki hedeflerini ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini anlattı.

Beşiktaş GAİN'in yeni transferi Fransız pivot Ismael Kamagate, kariyeri, beklentileri ve gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Ismael Kamagate: Buraya geldikten sonra da ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkına vardım

'Öncelikle coach Dusan'la konuştum'

'Elimizden geleni yapıp her şeyi kazanmak istiyoruz'

