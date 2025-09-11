Ismael Kamagate: Beşiktaş'a Geldiğim İçin Mutluyum
Beşiktaş GAİN'in yeni transferi Fransız pivot Ismael Kamagate, büyük bir kulübe katıldığı için mutluluğunu dile getirirken, gelecekteki hedeflerini ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini anlattı.
Beşiktaş GAİN'in yeni transferi Fransız pivot Ismael Kamagate, kariyeri, beklentileri ve gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
Ismael Kamagate: Buraya geldikten sonra da ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkına vardım
'Öncelikle coach Dusan'la konuştum'
'Elimizden geleni yapıp her şeyi kazanmak istiyoruz'
FENERBAHÇE
11.00 Fenerbahçe Kulübü yöneticileri, sponsor firma temsilcileri ve takım kaptanları; Eda Erdem Dündar, Mert Hakan Yandaş ve Melih Mahmutoğlu'nun katılımlarıyla sponsorluk imza töreni düzenlenecek.
17.00 Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek. (15 dakika basına açık)
TRABZONSPOR
14.00 - Bordo-mavili takımın yeni kalecisi Andre Onana, Trabzon'a gelecek.
16.00 Bordo-mavili takım, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
- Ege Cup 2025
15.30'da Türk Telekom-Merkezefendi
18.00'de Aliağa Petkimspor-Trabzonspor