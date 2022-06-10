İslahiye MYO satranç turnuvası sona erdi - Haberler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulunda Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde Satranç Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 18 öğrenci katılırken, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2.sınıf Öğrencisi Ömer Aktı birinci olurken, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2.sınıföğrencisi Mevlüt Ulaşikinci, Organik Tarım Programı 1. Sınıf öğrencisi Zeliha İkra Kaya ise üçüncü oldu. Ödül töreninde konuşan İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu, "Yüksekokulumuzda derslerin yanı sıra sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vererek öğrencilerimizi motive etme ve etkili zaman geçirme çabasındayız. Turnuva Koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Erdoğan'a ve turnuvaya ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu, böyle güzel faaliyetlere artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Atamı Seviyorum Satranç Öğreniyorum" Projesi Koordinatörü ve Satranç Turnuvası Sorumlusu Öğr. Gör. Bilal Erdoğan, öğrencileri bu güzel akıl oyununa teşvik ederek; onların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri, akıllıca hareket etmeleri ve başarılı bir yaşam sürmeleri amacıyla turnuvanın düzenlendiğini vurguladı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu, Öğr. Gör. Bilal Erdoğan ve Yüksekokul Sekreteri Bayram Çakmak tarafından madalya ve teşekkür belgesi verildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin satranç oyunu oynayarak etkili zaman geçirmeleri amacıyla satranç odası oluşturuldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor