İslahiye MYO satranç turnuvası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İslahiye MYO satranç turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İslahiye MYO satranç turnuvası sona erdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulunda Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde Satranç Turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulunda Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde Satranç Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 18 öğrenci katılırken, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2.sınıf Öğrencisi Ömer Aktı birinci olurken, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 2.sınıföğrencisi Mevlüt Ulaşikinci, Organik Tarım Programı 1. Sınıf öğrencisi Zeliha İkra Kaya ise üçüncü oldu. Ödül töreninde konuşan İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu, "Yüksekokulumuzda derslerin yanı sıra sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vererek öğrencilerimizi motive etme ve etkili zaman geçirme çabasındayız. Turnuva Koordinatörü Öğr. Gör. Bilal Erdoğan'a ve turnuvaya ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu, böyle güzel faaliyetlere artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Atamı Seviyorum Satranç Öğreniyorum" Projesi Koordinatörü ve Satranç Turnuvası Sorumlusu Öğr. Gör. Bilal Erdoğan, öğrencileri bu güzel akıl oyununa teşvik ederek; onların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri, akıllıca hareket etmeleri ve başarılı bir yaşam sürmeleri amacıyla turnuvanın düzenlendiğini vurguladı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çopuroğlu, Öğr. Gör. Bilal Erdoğan ve Yüksekokul Sekreteri Bayram Çakmak tarafından madalya ve teşekkür belgesi verildi.

İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin satranç oyunu oynayarak etkili zaman geçirmeleri amacıyla satranç odası oluşturuldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep Üniversitesi Bilal Erdoğan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title