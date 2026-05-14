İskoçya Premiership'te şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek
Hearts ve Celtic, şampiyonluk mücadelesinin son haftasına girerken, Hearts 80 puanla liderliğini korudu. Celtic ise 79 puana ulaştı. İki takım arasında oynanacak son maç büyük bir heyecanla bekleniyor.
İskoçya Premiership'te 1 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Hearts ve Celtic, son haftaya galibiyetle girdi.
Lig lideri Hearts, sahasında ağırladığı Falkirk'i 3-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Celtic, 90+9. dakikadaki penaltı golüyle deplasmanda Motherwell'i 3-2 yendi.
Bu sonuçların ardından Hearts 80 puanla liderliğini sürdürdü. Celtic ise puanını 79 yaptı.
Ligin son haftasında Celtic, cumartesi günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak.
