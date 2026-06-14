2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, John McGinn'in 28. dakikadaki golüyle Haiti'yi 1-0 mağlup etti.
Stat: Boston
Hakemler: Mustapha Ghorbal, Abbes Akram Zerhouni, Mokrane Gourari (Cezayir)
Haiti : Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Deedson (Dk. 61 Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (Dk. 85 Fortune), Isidor (Dk. 76 Joseph), Pierrot
İskoçya: Gunn, Hickey (Dk. 75 Patterson), Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry, McTominay, Doak (Dk. 75 Christie), Ferguson, McGinn (Dk. 83 Curtis), Adams (Dk. 75 Dykes), Shankland (Dk. 83 McLean)
Gol: Dk. 28 McGinn (İskoçya)
Sarı kartlar: Dk. 39 Bellegarde ( Haiti ), Dk. 46 Hickey, Dk. 90+1 Curtis, Dk. 90+5 McLean (İskoçya)
NEW 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtaki tek golü, 28. dakikada John McGinn attı ve İskoçya'ya galibiyeti getirdi.