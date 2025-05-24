İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

İskoçya Kupası finalinde Aberdeen ile Celtic karşı karşıya geldi. Glasgow şehrinde bulunan Hampden Park'ta oynanan final maçının normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle bitti. Penaltılara giden karşılaşmada Aberdeen, Celtic'i penaltılarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelede Celtic ilk yarının son anları olan 39. dakikasında Alfie Dorrington'ın kendi ağlarına attığı golle öne geçti ve devreyi önde kapadı. Maçın son anlarında beraberlik golünü arayan Aberdeen'in golü 83. dakikada bu kez de Celtic kalecisi Kasper Schmeichel'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Penaltılara kadar uzayan maçta gülen taraf Aberdeen oldu.

35 YIL SONRA GELEN TARİHİ ZAFER

Aberdeen bu sonuçla 35 yıl sonra İskoçya Kupası'nda ilk kez mutlu sona ulaştı. İskoç kulübü, tarihindeki sekizinci İskoçya Kupası zaferini taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.