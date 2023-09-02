İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali'nde Karakucak Güreşleri Yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali kapsamında karakucak güreşleri yapıldı. Güreşlere 410 pehlivan katıldı ve finalde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde 4. Geleneksel İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali kapsamında karakucak güreşleri yapıldı.

İskilip Belediyesi ev sahipliğinde Dutluk Çayırı'nda düzenlenen güreşlere 410 pehlivan katıldı.

İlçe halkının ilgi gösterdiği güreşlerin finalinde Ömer Faruk Kalender'i yenen büyükler Avrupa şampiyonu, Kırkpınar başpehlivanı Rıza Yıldırım, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Fatih Kambur ve Fatih Yaşarlı paylaştı.

Güreşlerde dereceye giren sporculara madalyaları MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik tarafından verildi.