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İskenderunspor, Hatayspor'u 1-0 Yenerek Kupada Grup Aşamasına Yükseldi

İskenderunspor, Hatayspor'u 1-0 Yenerek Kupada Grup Aşamasına Yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İskenderunspor, Hatayspor'u kendi sahasında 1-0 mağlup ederek grup aşamasına kaldı. Maç, Hatay Stadı'nın onarımdan sonra uzun bir aradan sonraki ilk karşılaşması oldu.

Stat: Kırıkhan İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Seyfettin Ünal

İskenderunspor: Arel Ekinci, Turan Tuzlacık (Dk. 90+2 Hüseyin Aybars Tüfekci), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 82 Ömer Gür), Ender Gör, Burak Çolak (Dk. 88 Yasin Başaytaç), Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Kerem Kurşun), Erbay Eker, Muhammet Beşir (Dk. 90+2 Mahmut Bilir)

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Strandberg (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 46 Diack), Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Kilama), Fernandes

Gol: Dk. 44 Görkem Sağlam (Kendi kalesine) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kerim Alıcı, Dk. 81 Recep Burak Yılmaz, Dk. 90+1 Görkem Sağlam ( Hatayspor ), Dk. 31 Serdarcan Eralp, Dk. 90+1 Yasin Başaytaç, Dk. 90+3 Göktan Işılak, Dk. 90+4 Ulaş Zengin (İskenderunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Stadı'nın hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, afetin ardından ilk kez kentte sahaya çıktı.

Kupada grup aşamasına çıkan İskenderunsporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın ardından sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
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