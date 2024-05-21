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İskenderun'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yelken yarışı gerçekleştirildi. İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda 20 sporcu yarıştı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yelken yarışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda 20 sporcu yarıştı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Gündel ile İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Meriç Özkaya, yarışta dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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