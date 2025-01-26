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İskelespor, Başkale Gençlikspor'u 2-1 ile Geçti

İskelespor, Başkale Gençlikspor'u 2-1 ile Geçti
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Van 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden İskelespor, evinde konuk ettiği Başkale Gençlikspor'u 2-1 yenerek puanını 13'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, ikinci yarıda İskelespor'un penaltı golü ve karşılıklı gollerle mücadele sona erdi.

Van 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden İskelespor, ligin 7. haftasına evinde konuk ettiği Başkale Gençlikspor'u 2-1 yendi.

Van İŞGEM Sahası'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sporcuları maça temkinli başladı. Karşılıklı ataklar sonuç bulamayınca ilk yarı 0-0 bitti. Her iki takımında kontrollü başladığı ikinci yarıda futbolcular galibiyet içi ter döktü. İkinci yarının ilk dakikalarında İskelespor kazandığı penaltıyı gole çevirererek 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümlerinde atılan karışıklıklı birer golle maç, İskelespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İskelespor aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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