İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları Başarılarını Takım Ruhuna Borçlu

Avrupa şampiyonu İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Cevat Şimşek ile Avrupa ikincisi İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Yeter Yalçın, kazanılan başarının takım ruhundan kaynaklandığını söyledi.

Cevat Şimşek ve Yeter Yalçın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğduğunda konuşup duyabildiğini belirten Cevat "9 aylıkken menenjit ateşli bir hastalık geçirmişim ondan sonra işitme engelim oluşmuş. Okul hayatına devam ederken ağabeyim de Halkbank'ta voleybol oynuyordu onun yanına gittim, orada antrenör Murat hoca 'biz Cevat'ı az duysa da oynatırız, geliştiririz, voleybolda iyi yerlere de gelir' diye söyledi. Beni o çalıştırdı. Daha sonra İşitme Engelliler Milli Takımı'na yönlendirildim. Hem konuşanlar hem de işitme engellilerle birlikte antrenmanlara katılıp devam ettim." diye konuştu.

Kulüp olarak da Başkent İşitme Engelliler Kulübünde voleybol oynadığını dile getiren Cevat, "21 yıldır milli takımda voleybol oynuyorum." dedi.

Takımdaki arkadaşlık ortamının Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda kendilerine şampiyonluğu getirdiğini anlatan milli voleybolcu, şunları kaydetti:

"Daha önceden de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştık, bu şampiyonada da başarılı olur muyuz olmaz mıyız, herkes bunu düşünüyordu ama Osman hocamız (Çarkçı) bizi erkenden kampa aldı. Kamp sayılarını sıklaştırdık ve çok çalıştık. Arkadaşlarımızın hepsi şampiyon olacağımıza inanıyordu. Takımda arkadaşlık, sevgi çok üst seviyedeydi, herkes birbirine çok güveniyordu bu da bize şampiyonluğu getirdi. Turnuvanın kendi ülkemizde olması önemliydi, gerçekten Karabük halkı maça çok ilgi gösterdi, ev sahibi olmamız da bizim için bir avantajdı. İlk kez böyle bir taraftarın önünde oynadık ekstra bir enerji verdi. Orada sevgi selini çok hissettik ve o enerjiyle şampiyonluğa ulaştık. Tüm Karabük halkına buradan teşekkür ederim."

"Bu takım iki olimpiyat şampiyonluğu, iki kez Avrupa şampiyonluğu kazandı"

Takımın yeni hedefleri için de kaptan Cevat, "Önümüzde Japonya'da düzenlenecek dünya şampiyonası var. Takıma yeni oyuncular da katılacak olabilir. Hedefimiz bu başarıyı devam ettirip Japonya'da dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bu takım iki olimpiyat şampiyonluğu, iki kez Avrupa şampiyonluğu kazandı, dolayısıyla bizi tüm ülkeler favori görüyor. Bazen 'Türkiye birinci olabilir, biz ikincilik için oynayacağız' şeklinde de konuşmalar duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Yeter Yalçın: "Avrupa ikinciliği de önemli"

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Yeter Yalçın da 20 yıldır voleybol oynadığını belirterek, "3 yaşındayken işitme kaybı teşhisim konulmuş, çocukken havale geçiriyorum doktor yanlış ilaç veriyor, geçmeyince annem tekrar hastaneye götürüyor yoğun bakıma alıyorlar beni, 10 gün komada kalıyorum. Yakın mesafeden duyuyordum ama uzaktan duyamıyordum, daha sonra voleybola başlayınca antrenörüm Kazım hocam, 'duymuyorsun zorluk çekiyorsun' deyip yeteneğimi de görünce, cihaz kullanmamı önerdi ve cihaz takmaya başladım." diye konuştu.

Normal liglerde de oynadığını, 2005'te milli takıma başladığını ancak 10 sene ara verdikten sonra 2013'te yeniden başladığını ifade eden milli voleybolcu, "Karabük'te Avrupa şampiyonu olmayı çok istedik biraz nazara geldik diye düşünüyoruz. Rakip de bize karşı iyi hazırlanmış çünkü o kadar iyi servis attılar ki grupta oynadığımızla finalin alakası yoktu. Nasip değilmiş Avrupa ikinciliği de önemli, bundan sonra daha iyi çalışıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Taraftarımızın önünde oynamak çok güzel bir duyguydu ama ben Türkiye'de bir kere Samsun'da oynamıştım orada bu kadar destek yoktu. Şimdi ben bile 20 yıldır oynamama rağmen ilk defa maça çıkıyormuş gibi o heyecanı yaşadım, o heyecanı bir türlü kıramadık." ifadelerini kullandı.