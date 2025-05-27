İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı Bahri Tanrıkulu'nu Ziyaret Etti
Ankara'da kamp yapan İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'nu ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve başarı dileklerini aldı.
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu'nu makamında ziyaret etti.
Ankara'da kamp çalışmalarını sürdüren milli takım ve teknik ekip, desteklerinden dolayı Tanrıkulu'na teşekkürlerini iletirken, Tanrıkulu takıma başarı dileklerini sundu ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor