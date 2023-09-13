İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu şampiyon oldu

Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek şampiyon olan işitme engelli milli sporcu Mehmet Tüylü, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan araç konvoyuyla karşılandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen 7'nci İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Tüylü, 86 kiloda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Altın madalyaya uzanan işitme engelli sporcu, şampiyona sonrası döndüğü memleketi Yusufeli'nde sevinçle karşılandı. Araç konvoyuyla ilçe merkezine gelen Tüylü, Yusufeli Belediyesi önünde düzenlenen kutlama programına katıldı. Kendisini bekleyenlerle sarılıp selamlaşan Tüylü yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirdi. Tüylü, "Allah'a şükürler olsun Ay yıldızlı bayrağımızı göndere dikmeyi, İstiklal Marşımızı okutmayı bana nasip etti. Hocalarımdan Allah razı olsun. Yusufeli halkının dualarıyla oldu" dedi.

Milli güreşçiyi tebrik eden Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da "Gururlu ve mutluyuz. Yusufeli sporcu memleketi, pehlivanlar diyarı. Bir sporcumuzun dünya şampiyonasında ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil etmesi bize gurur veriyor. Sporcumuz örnek bir model olacaktır" ifadelerini kullandı.