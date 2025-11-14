Haberler

İşitme Engelliler A Milli Takımı, Deaflympics'te İran'ı 2-1 Yendi

Güncelleme:
İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen 25. Deaflympics Oyunları'ndaki ilk maçında İran'ı 2-1 mağlup ederek galibiyetle başladı. Maçta Musa Bulut ve Fırat Kaya'nın golleriyle öne geçti ve gruptaki bir sonraki maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen 25. Deaflympics Oyunları'ndaki ilk maçında İran'ı Musa Bulut ve Fırat Kaya'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

J-Village Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nino Lantınk, Shoichiro Suzuki ve Yoshaki Sasaki hakem üçlüsü yönetti.

Müsabakaya hızlı başlayan İran, 5. dakikada Ali Salimisiahkolaei'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan milliler, 27. dakikada Musa Bulut ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın 76. dakikasında yine Musa Bulut'un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Fırat Kaya gole çevirdi ve ay-yıldızlı ekip 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sıradaki rakip Büyük Britanya

Milliler, gruptaki ikinci maçında pazar günü TSİ 06.00'da Büyük Britanya ile karşılaşacak. Bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde Türkiye üst tura yükselecek. - İSTANBUL

