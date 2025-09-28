İşitme engelli milli yüzücü olimpiyatlarda 'ses' getirmek istiyor

Gaziantep'te 8 yaşında terapi amacıyla başladığı yüzmede birçok madalya kazanan ve olimpiyat vizesi alan milli sporcu Mehmet Bulut, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

İşitme engelli Mehmet Bulut (18), 8 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle terapi amacıyla yüzmeye başladı.

Alleben Yüzme Havuzu'ndaki engelli terapi bölümünde yüzmeyi öğrenen ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet, kısa süre içerisinde milli sporcu olmayı başardı.

Birçok Türkiye şampiyonluğu ile madalyası olan Mehmet, bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Günlük hayatında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran Mehmet, havuzda yüzdüğü sırada cihazı çıkarıp sporuna devam ediyor.

"Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak"

Mehmet Bulut, AA muhabirine, son 4 yıldır işitme engellilerde kesintisiz Türkiye şampiyonu olduğunu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade eden Mehmet, "En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Kendisi gibi engellilere de seslenen Mehmet, "Engelli kardeşlerime de bir tavsiyem var. Asla pes etmesinler. Herhangi bir spor dalıyla uğraşsınlar ve ona emek versinler." diye konuştu.

"Olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak istiyoruz"

Yüzme antrenörü Mehmet Emin Bay ise sporcusunun yaklaşık 10 yıl önce havuzun engelli terapi bölümünde yüzmeyi öğrendiğini, orada yetenekleri keşfedildikten sonra Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübünün önce altyapısına, ardından da performans takımlarına alındığını, şimdi de milli takımda olduğunu belirtti.

Bay, sporcusunun yüzme sporuna başladığından beri azimli, sabırlı, başarılı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Mehmet Bulut'un olimpiyatlara katılması Gaziantep özelinde ilk. Biz gururluyuz ve mutluyuz. Umarım kasım ayındaki olimpiyat oyunlarında da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutturmak istiyoruz. "