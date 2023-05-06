İşitme engelli judoculardan takımlarda iki madalya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası takım müsabakalarında kadınlarda gümüş, erkekler de ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası takım müsabakalarında kadınlarda gümüş, erkekler de ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İşitme Engelliler 3. Avrupa Judo Şampiyonası kadınlar ve erkekler takım karşılaşmalarıyla sona erdi. Kadın takım müsabakasında; ilk turda Ukrayna'ya 3-0 yenilen milli kadın judocular, ikinci maçta Polonya'yı 2-1 yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkek takım, ilk turda Ukrayna'ya mağlup olurken, Polonya'yı yendi ve milliler üçüncü maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleyi kaybeden erkek milli judocular, çıktıkları üçüncülük maçında Bulgaristan karşısında galip geldi ve bronz madalyayı kazanarak, üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. - İSTANBUL