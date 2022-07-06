İsimlerini Galatasaray yapıp, formayı giydiler! Paraguay'daki takımın hikayesi herkesi şaşırttı

Paraguay'da, 8 yıldır Galatasaray ismi ve formasıyla turnuvalarda boy gösteren takım başarıdan başarıya koşuyor. Can Kırşan'ın Youtube kanalında yer alan videoda, Paraguaylı oyuncular, Galatasaray takımına ve taraftarına övgüler yağdırdı.

"HER MAÇI İZLİYORUZ"

Tek hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu, bu yüzden de Galatasaray ismini ve formasını seçtiklerini söyleyen oyuncular, Galatasaray'ın her maçını izlediklerini aktardı. Türk futboluna çok hakim olduklarını belirten takım, Galatasaray taraftarının dünyadaki en iyi taraftar gruplarından biri olduğunu belirtti.

GALATASARAY STADINDA MAÇ İZLEMEYİ HAYAL EDİYORLAR

1.5 yıldır yenilgi yüzü görmediklerini ve Galatasaray'ın kendilerine güç verdiğini düşünen oyuncular, hayranlık duydukları Galatasaray stadyumunda maç izlemenin hayalini kuruyorlar.