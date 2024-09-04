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İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da Yapıldı

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Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı. 4. İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döktü.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapıldı.

4. İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döken sporcular, 20 yaş altı kategorisinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometre koştu.

Yarışmaların ardından İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlene törenle derece giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kategorilerinde birinci olan sporculara 8 bin TL, ikincilere 6 bin TL, üçüncülere 4 bin TL, dördüncülere 2 bin TL, beşincilere ise bin TL hediye çekleri verildi.

Sporculara madalya ve hediye çekleri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Başara, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demir ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi tarafından verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güncel Spor

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