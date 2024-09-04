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İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 15 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, zorlu patika yollarda derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın ardından ödül töreni düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Dağ Koşusu İl Karmaları ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası, 15 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyona, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Sıcak havaya rağmen zorlu patika yollarda derece elde etmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, 20 yaş altı kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 11 kilometrede koştu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'nin içecek ve ikram desteğinde bulunduğu organizasyonun ardından İshak Paşa Sarayı avlusunda ödül töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programın ardından Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, bu tür organizasyonları düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede bu tarz etkinliklerin sayısını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Ekinci, "Önümüzdeki dönemlerde belki Avrupa'yı da işin içine katarak çok daha güzel bir organizasyonla ilçemize yakışır şekilde tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. Organizasyona katılan sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu değerli sporcularımızı yetiştirdikleri için antrenörlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Çelebi ise atletizm denilince ülkede akıllara ilk gelen birkaç şehirden birinin Ağrı olduğunu anlattı.

Gençlerin bu imkan ve organizasyonlarla Türkiye'yi dünyanın her yerindeki organizasyonlarda en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmiş şampiyonluklar kazanmış milli sporcular yetiştirmiş, atletizm alanında müstesna bir yere sahip olan şehrimizde bu ve benzeri organizasyonlarımızı artırarak devam etme gayretindeyiz."

Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.

Yarışmalarda dereceye girenler şunlar:

Büyük Kadınlar:

1. Dilek Öztürk

2. Nursena Çeto

3. Hasibe Demir

Büyük Erkekler:

1. Ömer Alkanoğlu

2. Azat Demirtaş

3. Ümran Bulut

20 yaş altı kadınlar:

1. Aslı Demir

2. Yağmur Yolcu

3. Zilan Şahbal

20 yaş altı erkekler:

1. Mert Selek

2. Barış Demirtaş

3. Ertuğrul Can

Kaynak: AA / Spor

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