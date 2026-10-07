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İrlanda'daki Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda 5 Hataylı sporcu tur atladı

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İrlanda'daki Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda 5 Hataylı sporcu tur atladı
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İrlanda'daki Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 5 Hataylı sporcunun tamamı tur geçme başarısı gösterdi. Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını uluslararası arenaya taşıyan sporcular, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla tanışıp deneyim kazandı.

Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen ve Türkiye'yi İrlanda'da temsil eden 5 sporcu, Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'ndan sportif kazanımlar ve yeni deneyimlerle döndü.

Hatay Sörf Spor Kulübü sporcuları Ali Köse, Semir Köse, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken ve Kenan Doğru, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Milli takım kadrosunda yer alan 5 Hataylı sporcunun tamamı yarışlarda tur geçme başarısı gösterdi.

Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını uluslararası bir yarış ortamına taşıyan sporcular, farklı ülkelerden yaşıtlarıyla tanıştı, aynı dalgaları paylaştı ve farklı koşullarda yarışma deneyimi kazandı.

Sporcuların gözünden İrlanda deneyimi

Okyanustaki ilk sörf deneyimi olduğunu söyleyen Semir Köse, "O yüzden dalgalarda çok zevk aldım. Aynı zamanda sörf konusunda kendimi geliştirdim" dedi.

İrlanda'daki iki haftalık sörf şampiyonası harika bir tecrübe olduğunu aktaran Ali Köse, "Özellikle dalgalar çok güzeldi. Derece elde edemesem de elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok şey öğrendim" diye konuştu.

Okyanus dalgalarına girdikten sonra ayrı bir öz güven kazandığını ifade eden Canan Duru Düzce, "Kendi yaşıtlarımla eğlenmek beni çok mutlu etti. Çok eğlendik ve böyle bir şeyi denemenin beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanların yaşam tarzları, farklılıkları dikkatimi çekti. Gelecekle alakalı olan planlarımı değiştirdi, daha geniş bakış açısına sahip olmamı sağladı. Arkadaş edindim ve farklı farklı insanlarla tanıştım. Sörfümü geliştirdim. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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