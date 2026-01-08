İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
- İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
- İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
- İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta oynadı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından lacivert-beyazlıların Antalya kampına katıldı.
KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
ANTALYA KAMPINA KATILDI
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekibin Antalya kampına katıldı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takım çalışmalarına dahil olması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 12 MAÇ OYNADI
Ekim ayında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.