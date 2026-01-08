Haberler

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

  • İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
  • İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.
  • İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta oynadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından lacivert-beyazlıların Antalya kampına katıldı.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekibin Antalya kampına katıldı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takım çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 12 MAÇ OYNADI

Ekim ayında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia