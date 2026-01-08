İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa oldu. Milli futbolcu, anlaşmanın ardından lacivert-beyazlıların Antalya kampına katıldı.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa, 30 yaşındaki milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın ardından İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekibin Antalya kampına katıldı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takım çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 12 MAÇ OYNADI

Ekim ayında Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.