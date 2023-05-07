İrfan Can Eğribayat maç sonu ateş püskürdü: İnşallah Giresun'dan geçmeyiz, iğrençlik

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor futbolcuları ile yaşanan gerilim ve maç sonunda çalan 'Fener Ağlama' şarkısıyla ilgili çok sert sözler sarf etti. İrfan'ın, "İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz. Alper Uludağ bir şeyler yapıyor, bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız" ifadeleri dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Süper Lig'in ikincisi Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı.

MAÇ SONU OLAY

Maçın içinde yaşanan gerilim karşılaşma sonrasına da yansıdı. İki takımın futbolcularının yaşadığı tartışma sırasında statta olay müzik çaldı. Giresunspor Stadı'nda "Fener ağlama" şarkısı çalındı. Tribünler yüksek sesle bu tezahüratı yaptı. Çılgına dönen Sarı-Lacivertliler tribünlerle de gerilim yaşadı.

İRFAN CAN ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Giresun'da yaşananların ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İşte İrfan Can'ın açıklamaları:

"HERKES BİZE DÜŞMAN"

"Maç sonu yaşananları herkes gördü. Biz İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma saçma müzikler açılıyor statta. Fenerbahçe düşmanlığı niye var? Her rakip bize düşman kesiliyor.

"BUNLAR ÇOK İĞRENÇ GÖZÜKÜYOR"

Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız.

"BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ, İNŞALLAH GİRESUN'DAN GEÇMEYİZ"

Bundan sonra biz buna göre davranacağız. Ceza almaktan da korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz."