İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği yıldız kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2 biten maç sonu kendisine yöneltilen "Eski takımına karşı oynadın, ne hissediyorsun?" sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" yanıtını verdi. Öte yandan Eğribayat, maç sonrası Fenerbahçe armasını öperek Göztepe tribünlerinin önüne gitti.
Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.
"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"
"Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt veren İrfan Can Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." ifadelerini kullandı. Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.