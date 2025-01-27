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İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap

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Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği yıldız kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2 biten maç sonu kendisine yöneltilen "Eski takımına karşı oynadın, ne hissediyorsun?" sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" yanıtını verdi. Öte yandan Eğribayat, maç sonrası Fenerbahçe armasını öperek Göztepe tribünlerinin önüne gitti.

Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

"Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt veren İrfan Can Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." ifadelerini kullandı. Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.

İrfan Can'dan
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMustafa cahit:

Ekmek yedin oradan İrfan. Çok ayıp. Hem oradayken FB den nefret ediyordun.

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Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıBilal Yildiz:

Nankor iste. Sonra diyolar ki Galatasarayin eski topculari neden takimina oyle baglilar. Cunku nankor adam almiyolar

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Yorum Beğenme62
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Haber Yorumlarıkerem sezgin:

Burda yorum yapanların hiç birisi irfanın neden böyle dediğini bilmiyor.bakin araştırın irfan goztepedeyken goztepeliler irfanın olmuş bebeğine maçta ne dediler

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMikail KORKUT:

İrfan Can in vefat eden bebeğine küfür ettiler,. Kaybettiği yavrusuna. Ne o soruyu soran muhabir, ne burada bu haberi yapan kişi ne de yorum.yapanlar.... Bi kez sorun kendinize neden diye... haber olsun diye haber, yorum olsun diye yorum... Allah kimseye yaşatmasın

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

fanatik bir Fenerbahçe'li olarak söylüyorum çok yanlış bir hareket, eski takimima saygı duyuyorum ama şuan buradayım deyip geçebilirdin İrfan.

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Haber YorumlarıEmran Demir:

3-5 zibidi taraftar hakaret etti diye tüm Göztepe camiasına terbiyesizlik edemezsin! Ahlaklı bir sporcu böyle açıklamalar yapmaz! Atalarımız "it bile yemek yediği kaba pisletmez " demiş.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Takım olarak gereksizler bu ülkede şampiyon Galatasaray

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Sarıyla kırmızının muhteşem iğrençliği midesini bulandırıyor zaar

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