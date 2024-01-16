- İrfan Buz : "Önümüzdeki maçlara konsantre olacağız"

İZMİR - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Altay yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Birçok pozisyona girdik, bunları gole çeviremezseniz doğal olarak maçları da kaybedersiniz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Şanlıurfaspor, konuk olduğu Altay'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Bugün tabii her iki takım açısından da önemliydi. Biz burada üç puan almak istedik ama maalesef olmadı. Özellikle ilk devre istediğimiz oyunu yansıttığımızı düşünmüyorum. Ancak ikinci devre çok daha farklı bir oyun vardı. Beş tane net pozisyonumuz vardı. Maalesef onları gole çeviremedik. Rakibimizin bir tane pozisyonu vardı. Bizim açımızdan önemli olan burada pozisyonlara girdikten sonra sonuçlandırmaktı. Bu tür müsabakalarda böyle bu net fırsatları kaçırdığınız zaman kaybedebilirsiniz. Futbol içerisinde olan şeyler. Bizim açımızdan tabii ki çok üzücü. Ancak önümüze bakacağız. Bunu telafi edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımızın adapte olma süreci en kısa zamanda olacak, oldular diye de düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık çok daha farklı bir müsabaka olurdu. Çok farklı kazanabilirdik. Altay kazandı. Altay'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki müsabakaya konsantre olup bunu telafi edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da oyunumuzu daha da geliştirerek sonuca gittiğimiz zaman puanlarımızı alacağımıza yüzde yüz inanıyorum" diye konuştu.