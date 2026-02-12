Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 103. sırayı aldı. Yarışı İsveçli Frida Karlsson altın madalya ile tamamladı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayaklı koşuda temsil eden İrem Dursun, kadınlar 10 kilometre serbest yarışında 103'üncü sırayı aldı.

İtalya'daki oyunların 6. gününde kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

İlk kez olimpiyatlara katılan milli sporcu İrem Dursun, 31 dakika 26.8 saniyelik derecesiyle 103'üncü sırayı elde etti.

Frida Karlsson ikinci altın madalyasını aldı

İsveçli Frida Karlsson, bu kategoride 22.49.2'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10+10 kilometre skiatlon kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Bir diğer İsveçli sporcu Ebba Andersson, 46.6 saniye geride gümüş, ABD'li Jessie Diggins ise 49.7 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
